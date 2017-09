NIS America annonce que la version PC de l'Action-RPG Ys VIII: Lacrimosa of Dana qui devait sortir aujourd'hui est repoussée a une date inconnue.Les versions PlayStation 4 et PS Vita (exclue Micromania pour cette derniere) sont toujours prévues pour vendredi en Europe en VOSTFR ou VASTFR.Pour rappel une demo (uniquement en anglais) est aussi disponible sur le PSN.

posted the 09/11/2017 at 10:55 PM by guiguif