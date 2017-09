Salut à tous!



Petit article comme ça pour vous faire part de mon avis sur la question. Il est clair que face à la liste de voitures de Forza 7 (700 bagnoles!), celle de GTSport fait un peu pâle figure. Mais elle est aussi inférieure à celle de Project Cars 2 (180 voitures) et ça c'est plus surprenant sachant que le studio derrière PC2 est bien plus petit que les deux mastodontes Polyphony Digital et Turn 10. On a dit que Turn 10 fait appel à énormément de sous-traitance pour la 3D, c'est vrai et ça fonctionne pas mal. Mais la raison des 150 voitures pour GTSport après quasi 4 ans de dév ne s'expliquent pas en chiffres.



Le boss de Poly a précisé qu'une équipe de 50 personnes est dédié à la modélisation des voitures, et qu'il faut 6 mois pour en faire une. Pas la peine de faire les calculs, ça fait bien plus que 150 voitures en 4 ans normalement. Sauf que dans les faits, non!



Il faut savoir que Gran Turismo est un peu le joujou technologique de Sony. Pas seulement pour mettre en valeur la marque Playstation mais aussi du matos Sony comme des téléviseurs. Cette année, GTSport fut utilisé de nombreuses fois dans des salons tels que le CES ou l'IFA pour les nouveaux écrans Sony.

Et c'est ce qu'explique un dév de Polyphony qui a donné une conférence dernièrement au Japon (CEDEC 2017).





-Lien de la présentation pour ceux qui parlent japonais et gèrent un peu d'analyse linéaire/optique...Donc pas moi : https://www.slideshare.net/nikuque/hdr-theory-and-practicce-jp

-L'article qui résume la conf, lui aussi en japonais mais merci google traduction : http://www.4gamer.net/games/322/G032254/20170831043/)



Entre deux slides, il explique que Sony leur a fait part qu'une nouvelle techno allait être le futur pour les télés : le HDR et le Wide Color Gamut. Et c'est là le problème, tous les assets tels que les voitures, circuits alors déjà développés pour Gran Turismo Sport l'étaient selon la norme SDR et donc non compatibles avec les nouvelles tech. Pour ceux qui ont fait GT6, certaines voitures "premium" avaient un degré de détails juste dingue et elles ne seront pas présentes dans GTSport. Donc c'est pas un problème de polygones mais bien de compatibilité couleur, contraste et probablement aussi de textures a priori.



A votre avis : à quel stade ce changement de choix technologique a-t-il eu lieu pour avoir au final si peu de circuits/voitures? Sony a-t-il raison d'utiliser Poly pour mettre en avant son matos?



Avis perso : à quoi bon bosser sur des tech pour des téléviseurs qui coûtent une blinde sachant que bon nombre ont encore leur "simple" 1080p non HDR? (Dont moi)