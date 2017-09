Le jeu The Evil Within 2 arrivera le 13 Octobre sur PS4,PC et XBOX One et en attendant, voici 1h de gameplay du jeu.J'ai toujours le 1er mais jamais fait.Un steelbook est aussi prévu chez nousMagnifiqueJ’espère vous faire un concours bientôt, donc n'hésitez pas à passer par les liens The Evil Within 2 + steelbook 64.99€