Voici une Information autour du jeu Assassin’s Creed Origins et de la Xbox One X :Ashraf Ismail précise que ce fut un plaisir de travailler sur Scorpio. Il précise qu’il a été assez facile de faire fonctionner le jeu en haute résolution très rapidement. Sur Xbox One X, le jeu est magnifique. Il en profite d’ailleurs pour féliciter les artistes, ingénieurs et directeurs techniques, car le jeu est absolument magnifique. Il estime d’ailleurs que la version Xbox One X est la plus belle des versions. Cependant, l'expérience du jeu sera la même sur toutes les plates-formes. Pour rappel, le jeu sortira le 27 octobre prochain…Source : http://wewritethings.co/2017/09/08/xbox-one-x-version-aco/