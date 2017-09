Après le visionnage de RE:Vendetta ça m'a donné envie de faire des esquives et des headshots sur Resident Evil 6.



Étant donné l'absence de la ravissante Ada dans le film, j'ai fait une vidéo spéciale avec elle, enfin du moins son doppelganger (Carla donc).



Au programme, uniquement des headshot, les tirs dans le corps sont interdits, pour la musique j'ai mis un truc asiatique pour les origines d'Ada et vers la fin du rap US...Bref la musique vient du jeu MADWORLD sur WII, ce jeu est une tuerie et la bande-son aussi!



Sur ce, bon visionnage! Et vivement le premier trailer du Remake du 2 au TGS !!!