Je me rends compte que je ne suis plus vraiment attiré par les mêmes jeux vidéos depuis quelques temps.



C'est surtout du côté de Nintendo en fait.



Moi qui aimais bien les jeux Mario et leurs dérivés, j'ai fais une overdose des spin-off depuis quelques temps déjà, je n'achète plus que les épisodes principaux (type Mario Odyssey).



Pareil pour les jeux Pokemon, je trouve que X/Y étaient sympas (car premiers Pokemon en 3D) puis remake, puis Soleil qui n'apporte rien de nouveau, et les prochaines versions c'est encore et toujours la même chose (en + ce ne sont même pas de vrais nouveaux jeux).



Splatoon j'ai fais le mode solo sur Wii U, oui bon c'est sympa mais ça casse pas 3 pattes à un canard. Du coup Splatoon 2 ne me donne pas envie.



Arms ne me donne pas envie non plus.



Les seules licences que j'apprécie encore et qui me font plaisir sont les prochains Kirby/Yoshi à venir sur Switch.



Après il y a bien Xeno 2 à venir, mais à part ça, concrètement y a quoi de AAA à venir chez Nintendo ? C'est le désert vidéoludique sur Switch je trouve.



La 3DS va vite être remplacée, il n'y a aucun gros jeux prévu dessus, et sa résolution fait pitié en 2017/18.



Avant j'adorais Nintendo, mais maintenant je me tourne vraiment + sur les AAA PS4 et One.



Y en a pour qui ça fait pareil ?