Voila une illustration sur le thème d'Albator et le personnage (que j'apprécie beaucoup) d'Emeraldas!J'ai relu l'intégral de la série cet été, ça ma donné envie de me replonger dans l'univers de monsieur Leiji Matsumoto!Il m'aura fallut deux heures pour venir à bout du plus gros du travail, il reste quelques détails à pauffiner mais dans l'ensemble je suis statisfait.Qu'en pensez vous amis gamekyoïtes?