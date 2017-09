Voici une Rumeur autour de la Nintendo Switch :Cette rumeur proviendrait de celui qui a teasé la Présentation de janvier dernier. Voici ce qui serait le contenu du Nintendo Direct du 13 septembre 2017 spécial Nintendo Switch :De nouveaux personnages et modes seraient dévoilés. Les bonus débloqués par les Amiibo y seraient dévoilés. Un Season Pass sortirait en 2018. Enfin, 3 DLC seraient annoncés.L’ultime trailer serait dévoilé, ainsi que de nouveaux Royaumes.Des DLC et un contenu Mario et Metroid seraient annoncés. Le jeu sortirait en novembre prochain.Un récapitulatif sur le contenu de cette version serait présenté. Le jeu sortirait le 16 novembre prochain.Des nouveaux modes seraient disponibles en novembre. Et un nouveau scénario sortirait l’année prochaine.Le prochain DLC sortirait le 10 novembre prochain.Un Nintendo Direct consacré au jeu serait diffuse avant sa sortie. Celui-ci sortirait le 08 décembre prochain.Le nouvel opus de la Saga Yoshi’s Story serait annoncé. Le jeu sortirait sur Nintendo Switch et il serait possible d’y jouer à deux. Le jeu serait prévu pour février 2018.Un DLC à l’effigie du jeu The Legend of Zelda : Majora ‘s Mask serait dévoilé. Le jeu sortirait l’année prochaine.Une version complète sortirait sur Nintendo Switch l’année prochaine.Ce jeu contiendrait les deux Opus sortis : Hotline Miami et Hotline Miami 2 : Wrong Number. Sortie prévue normalement en 2018.Le jeu serait la version GOTYE. Elle sortirait en 2018 et serait compatible Amiibo.Et un dernier jeu pour finir. Un Amiibo Vault Boy sortirait également en même temps que le jeu Fallout 4 : Nintendo Switch Edition, l’année prochaine, alors que Fallout Shelter serait prévu pour octobre 2017, sur l’eShop…Source : http://www.neogaf.com/forum/showpost.php?p=248577536&postcount=581