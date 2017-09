Jeux Vidéos



100ème : Lemmings / 1991

99ème : Colin McRae Rally 2.0 / 2000

98ème : Unreal Tournament / 2001

97ème : Tetris / 1987

96ème : Defense of the Ancients / 2002

95ème : Duke Nukem 3D / 1996

94ème : Dungeon Master / 1987

93ème : Ultima VI : The False Prophet / 1990

92ème : Ikaruga / 2003

91ème : FIFA 98 : En route pour la Coupe du Monde / 1996

90ème : Dark Project : La Guilde des Voleurs / 1998

89ème : The Nomad Soul / 1999

88ème : Flashback / 1992

87ème : The Legend of Zelda / 1987

86ème : Populous / 1989

85ème : Tony Hawk's Pro Skater 2 / 1999

84ème : Another World / 1991

83ème : System Shock 2 / 1999

82ème : Left 4 Dead 2 / 2009

81ème : Quake III Arena / 2001

80ème : F-Zero GX

79ème : Gran Turismo 2

78ème : Planescape Torment

77ème : No One Lives Forever 2

76ème : Monkey Island 2

75ème : Forza Horizon 3

74ème : Uncharted 2

73ème : Civilization 2

72ème : PES 6

71ème : Bloodborne

70ème : Battlefield 2 / 2005

69ème : Beyond Good & Evil / 2003

68ème : Super Mario Bros. 3 / 1991

67ème : Mega Man 2 / 1990

66ème : Myst / 1993

65ème : Okami / 2007

64ème : Baldur's Gate II : Shadow of Amn / 2000

63ème : Grim Fandango / 1998

62ème : Call of Duty 4 : Modern Warfare / 2007

61ème : Super Smash Bros. Melee / 2002

60ème : Max Payne / 2001

59ème : SoulCalibur II / 2003

58ème : Hitman : Blood Money / 2006

57ème : Sonic the Hedgehog 2 / 1992

56ème : Assassin's Creed II / 2009

55ème : The Legend of Zelda : Ocarina of Time / 1998

54ème : Secret of Mana / 1994

53ème : Tomb Raider II / 1997

52ème : Pokémon Version Or-Argent / 1999

51ème : Legacy of Kain : Soul Reaver / 1999

50ème : The Last of Us / 2013

49ème : Doom / 1993

48ème : Dead Space / 2008

47ème : Dishonored / 2012

46ème : Shenmue / 2000

45ème : Donkey Kong Country / 1994

44ème : Halo : Combat Evolved / 2002

-3ème : Starcraft / 1998

42ème : Dark Souls / 2011

41ème : Batman Arkham City / 2011

40ème : Portal 2 / 2011

39ème : Castlevania : Symphony of the Night / 1997

38ème : Grand Theft Auto : San Andreas / 2004

37ème : Age of Empires II : The Age of Kings / 1999

36ème : God of War II : Divine Retribution / 2007

35ème : Resident Evil / 1996

34ème : Shadow of the Colossus / 2006

33ème : Bioshock / 2007

32ème : Counter-Strike : 1.6 / 2000

31ème : Warcraft III : Reign of Chaos / 2002

30ème : Minecraft / 2011

29ème : Metal Gear Solid / 1999

28ème : Metroid Prime / 2003

27ème : God of War III / 2010

26ème : Super Mario Kart / 1993

25ème : Silent Hill 2 / 2001

24ème : Super Metroid / 1994

23ème : The Elder Scrolls V : Skyrim / 2011

22ème : Super Mario Bros. / 1987

21ème : Resident Evil 4 / 2005

20ème : Mass Effect 2 / 2010

19ème : Fallout 2 / 1998

18ème : Diablo II / 2000

17ème : The Legend of Zelda : The Wind Waker / 2003

16ème : The Elder Scrolls III : Morrowind / 2002

15ème : Star Wars : Knights of the Old Republic / 2003

14ème : Red Dead Redemption / 2010

13ème : GoldenEye 007 / 1997

12ème : Chrono Trigger / 1995

11ème : Uncharted 4 : A Thief's End / 2016

10ème : Grand Theft Auto V / 2013

9ème : Metal Gear Solid 3 : Snake Eater / 2005

8ème : Street Fighter II / 1992

7ème : The Legend of Zelda : Breath of the Wild / 2017

6ème : Deus Ex / 2000

5ème : Super Mario 64 / 1997

4ème : World of Warcraft / 2005

3ème : Final Fantasy VII / 1997

2ème : The Witcher 3 : Wild Hunt / 2015

1er : Half Life / 1998