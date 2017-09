Kamen Rider: Climax Fighters se montre un peu plus avec quelques secondes de gameplay.Malheureusement, le jeu est laid (pour de la PS4) et se montre classique.Le jeu sera disponible au Japon le 7 Décembre ne exclu sur PS4.Voici les Riders qui seront disponible dans le jeuUne Premium R Sound Edition est aussi prévue, incluant un CD avec 38 musiques. En bonus de préco un set de 7 cartes sera offert.

posted the 09/11/2017 at 03:36 PM by leblogdeshacka