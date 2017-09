Voici le Top France allant du 28 aout au 03 septembre 2017 d’après Gfk-SELL :Le jeu Mario + The Lapins Crétins Kingdom Battle fait son entrée dans les différents classements, Uncharted : The Lost Legacy est présent dans les différents classements, Mario Kart 8 Deluxe sont présents dans les différents classements, Crash Bandicoot N. Sane Trilogy quitte les différents classements, The Legend of Zelda : Breath of the Wild quitte dans le classement Nintendo Switch, Splatoon 2 perd une place dans le classement Nintendo Switch, Grand Theft Auto V reste stable dans le classement Xbox One, et Miitopia restent stable dans le classement 3DS, alors que Pokemon Sun et Hey! Pikmin échangent leurs places…Source : http://www.sell.fr/