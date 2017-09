C'est Virtuos Games qui se charge de développer L.A. Noire sur PS4, Xbox One, Switch et même sur HTC Vive, comme l'indique le compte Linkedin du studio. Si le nom ne vous dit rien, sachez que l'équipe s'est déjà chargée des portages de Final Fantasy X et X-2 sur PS4, PS3 et PSVita, Final Fantasy XII: The Zodiac Age sur PS4, Assassin's Creed: The Ezio Collection sur PS4 et Xbox One, Batman: Return to Arkham sur PS4 et Xbox One, ou encore Heavy Rain HD sur PS4. Le studio est donc un habitué des portages, mais les versions Switch et HTC Vive (celle-ci sera un peu différente du jeu de base) sont quand même attendues au tournant.