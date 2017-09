Reggie Fils-Aimé, le président de Nintendo of America, a profité du Entertainment and Tech Summit qui se tenait à Los Angeles en cette fin de semaine, pour donner son avis sur la réalité virtuelle. Pour le moment, le chemin de Nintendo ne passe pas par la VR...Si l’on considère les propos tenus par Reggie Fils-Aimé, le PDG de Nintendo of America, lors de ce sommet à Los Angeles, le groupe nippon ne semble pas convaincu du potentiel actuel de la réalité virtuelle et soutiendra plutôt ses efforts dans le secteur des consoles de salon.La VR, ce n’est pas pour demain chez Nintendo !Pour Reggie Fils-Aimé, le problème ne provient pas du coût que cette technologie peut générer pour l’entreprise, c’est plutôt l’expérience utilisateur qui n’entre pas dans la philosophie de l’entreprise. Nintendo n’exclue pas un jour de plancher plus en profondeur dans ce domaine pour créer des casques et de jeux, mais comme l’explique le PDG de Nintendo of America : “Le problème avec la VR, c’est qu’il n’y a pas beaucoup d’expériences vraiment amusantes“.En revanche, ce à quoi croit Reggie Fils-Aimé, c’est évidemment la console de salon et pour mieux mettre en avant cette vision, c’est la Switch qu’il a prit en exemple, en déclarant : “Son succès, et celui de The Legend of Zelda Breath of the Wild indiquent que les fans sont toujours attachés à nos produits et à nos licences”.Nintendo n’est donc pas encore prêt à prendre le virage de la VR, mais l’inverse aurait été étonnant car l’entreprise a toujours été assez centrée sur elle-même, il suffit de voir le temps qu’il aura fallu pour que le groupe nippon lance son premier jeu sur smartphone, en mars 2016 ! On voit aujourd’hui que Pokémon GO ou encore Super Mario Run sont des gros succès