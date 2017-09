La bêta de Star Wars Battlefront sera disponible du 6 au 9 Octobre et voilà déjà des rumeurs qui arrivent tout droit du site Reddit.Les pincettes sont de sortir, voici le contenu :Le jeu sera disponible 17 Novembre et 1 semaine avant pour les abonnés EA Access.HS: Toujours pas d'annonce pour une éventuelle édition collectorJ’espère vous faire un concours bientôt, donc n'hésitez pas à passer par les liens Star Wars : Battlefront 2 69.99€ Star Wars : Battlefront 2 - Edition Deluxe 89.99€

posted the 09/11/2017 at 09:42 AM by leblogdeshacka