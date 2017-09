Dispo gratuitement pendant une petite heure sur le PSN FR et plus ailleurs via un bug (intentionnel ?), je n’ai évidement pas rater l'occaz de me chopper l’un des vilains petits canards de l’écurie Sony pensant comme beaucoup, à cause des mauvais retours du premier, que ce 2 serait une petit croute. Que néni, finalement ce Knack 2 se révèle etre une très bonne petite surprise.- Agréable à jouer et à parcourir- Histoire peu originale, mais qui se laisse bien suivre- Bonne durée de vie (une dizaine d’heures pour le premier run)- Jouable en coop local- Pas cher- Chara Design assez affreux (dire que c’est jap)- Certains chapitres peu inspirés- Des QTE en 2017 ?Knack 2 c’est du classique, un jeu mixant Action et Plate-formes comme on en a eu 150 cette dernière décennie voir mème avant, mais qui fonctionne très bien grâce a des environnements plutôt pas mal, des combats qui deviennent de plus en plus fun au fil des nouvelles compétences acquises (le Gomu Gomu No Gatling Gun fini par un Hadoken ça pete bien quand même) et à des phases de plateformes, notamment en mini-Knack, plutôt cool même si on est évidement loin d’un Mario.Bon après son chara design qui sent les mauvais Dreamworks joue trés clairement en sa défaveur, le jeu accuse quelques chapitres peu inspirés/qui trainent un peu trop en longueur et les quelques scenes en QTE font cheap aujourd’hui, mais pas de quoi lui filer des 4 ou 5/10, non.Du coup j’ai du mal à comprendre les mauvaises notes notamment de la presse française surtout quand on voit celles des joueurs beaucoup plus réalistes vis a vis des qualités/défauts du titre.Bref malgré un certains classicisme et quelques coups de mou par moments, Knack 2 est un bon jeu d’action/plate-formes qui faire clairement le job grâce a ses combats punchy et ses phases de plateformes sympathiques. Si je devais le noter ça serait un bon 7/10.