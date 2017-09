Un bon "fucking nigger" des familles en plein live.Tu m'diras, ça passe ptéte mieux ché pasBon il tente quand même un damage control vous noterez, plus proche du "putain j'ai merdé, mes sponsos, mon argent !" que la bonne excuse.(sinon, le jeu, c'est PU Battlegrounds pour ceux qui demandent)

Like

Who likes this ?

posted the 09/10/2017 at 07:31 PM by shanks