Le box-office américain vient de se réveiller après un été morose. Avec un démarrage à 117,1 millions de dollars, Ça vient de ravager le box-office américain et de battre quelques records au passage. Film d'horreur adapté du roman éponyme de Stephen King où un clown maléfique traque une bande de gamins, Ça est classé R (restricted, interdit aux moins de 17 ans non accompagnés) mais ça ne l'a pas desservi. Au contraire. Ça a battu le record du meilleur démarrage pour un film d'horreur aux USA (le précédent détenteur du record était Paranormal Activity 3 en 2011 avec "seulement" 52,5 millions) et le record du meilleur jour de démarrage d'un film d'horreur. Il s'agit aussi du deuxième meilleur démarrage de tous les temps pour un film classé R derrière Deadpool (132,4 millions en février 2017). C'est tout ? Non, il s'agit aussi du meilleur démarrage de septembre (loin devant les deux Hôtel Transylvania, précédents détenteurs du titre, qui démarraient à 48 et 42 millions), du meilleur démarrage pour un film en automne. Réalisé par Andy Muschietti (dont le film d'horreur Mama avait été le hit surprise de janvier 2013), Ça est un très joli coup pour le studio Warner, qui surfe clairement sur la vague nostalgique 80s à la Stranger Things avec le film (qui se déroule en 1989, tiens tiens) produit pour à peine 35 millions de dollars. Le studio dispose également de la franchise Conjuring, dont le dernier opus Annabelle 2 : La Création du mal est un des cartons de l'été. Etonnamment, une suite de Ça est déjà prévue.Ça : Chapitre 2, la suite est déjà prévueFace à Ça, le studio Open Road Films avait joué la contre-programmation avec la comédie dramatique Home Again avec Reese Witherspoon en mère célibataire qui accueille trois jeunes gens en coloc. Un film produit par Nancy Meyers (Ce que veulent les femmes) et réalisé par sa fille Hallie Meyers-Shyer. Résultat, un démarrage à 9 millions de dollars (loin de son budget de 15 millions), et des critiques pas tellement convaincues. Le score de Home Again ce week-end est même inférieur à celui de Hot Pursuit, le précédent film avec Reese, qui démarrait à 13,9 millions en mai 2015.Après quelques semaines de domination tranquilou, la comédie d'action Hitman & Bodyguard avec Ryan Reynolds et Samuel L. Jackson se retrouve en troisième position. 4,8 millions pour son quatrième week-end, pour un total américain de 64,8 millions et un budget de 30 millions : c'est un bon petit succès, porté par la popularité de ses comédiens.Annabelle 2 : La Création du mal, également distribué par Warner, ne souffre pas tant que ça de la concurrence de Ça : 4 millions de dollars pour son quatrième week-end, une baisse de 46% par rapport à la semaine dernière. Et ce prequel du spin-off de Conjuring a rapporté 96,2 millions aux Etats-Unis pour un budget de 15 petits millions.Enfin, The Weinstein Company ajoute 288 salles à Wind River de Taylor Sheridan (Sicario, Comancheria), qui atteint ainsi les 2 890 copies sur le territoire US. Et rapporte 3,2 millions de dollars pour son sixième week-end d'exploitation. En tout, le thriller avec Jeremy Renner et Elizabeth Olsen a rapporté 25 millions aux USA pour un budget de 11 millions : joli score.Source : Le Film françaisBox-office américain du 8 au 10 septembre 2017 :1) Ça2) Home Again3) Hitman & Bodyguard4) Annabelle 2 : La Création du mal5) Wind River