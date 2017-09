Voici mon Premier Avis sur le jeu Yakuza Kiwami :Tout d’abord, à l’image du jeu Yakuza 0, Sega a fait un travail fantastique sur les visages des personnages, et leurs habits.Le jeu est vraiment une réussite graphiquement parlant, surtout la ville qui est modélisée parfaitement, vivante et lumineuse.Le Héros a toujours autant la classe.Les musiques sont agréables, et le système de combat est toujours aussi bon. La caméra répond bien, même pendant les affrontements, qui restent toujours aussi violents.Le fait de débloquer du contenu grâce au jeu Yakuza 0 est un petit bonus non négligeable.On peut également sauvegarder partout, et non uniquement dans les cabines téléphoniques.Seul point noir, Sega aura pu mettre les sous-titres français. Ca gâche un peu l’immersion je trouve. Le jeu a tout pour être un chef d’œuvre, si seulement Sega avait fait ce petit effort supplémentaire.En espérant que les ventes en demi-teinte des jeux Yakuza 0 et Persona 5 en France, comparé au reste du monde, permettent à Atlus et Sega de traduire leurs futurs jeux, même si j’ai un doute…Source : member15179.html