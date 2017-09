Non mais la honte de la jungle quoi. Tu créer un compe Eshop et Nintendo t'offre le jeu "Programme d'Entraînement Cérébral du Dr Kawashima: Quel âge a votre cerveau ?" qui permet de hacké sa Wii UA quoi ca sert de sortir par surprise un nouveau firmware si c'est pour laissez un tel jeu dans son store et surtout l'offrir gratuitementMeme Sony est beaucoup plus reactif pour supprimer de leur store les jeux compromettants.