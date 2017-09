Re tout le monde Donc comme promis voici les épisode 9 et 10 des trésors de Nintendo-Océan , vhs qui date toutes les deux de 2001 Pour cet épisode 9 vous aurez un clip de luigi's mansion sur Gameone le tout accompagnée en musique qui sera suivi d'un level one de Marcus sur Luigi's Mansion sur Gamecube L'épisode 10 est une émission sur la gamezone qui parle de la gamecube lors de sa sortie aux états-unis, sa sera suivi d'un test sur mario kart super circuit sur gameboy advance [url]http://nintendooceanv3.kif.fr/les-tresors-de-nintendo-ocean-episode-9-et-10-a131598522[url]

posted the 09/10/2017 at 12:19 PM by link84