Voici le dernier Top Most Wanted Famitsu allant du 10 au 23 août 2017 :Les jeux Fire Emblem sur Nintendo Switch et Dragon Quest XII sur Nintendo switch font leurs retours, Persona Q2 fait son entrée, Kingdom Hearts III, Pokemon Ultra Sun/Ultra Moon et Super Mario Odyssey gagnent une place, Metroid : Samus Returns gagne quatre place, Final Fantasy VII Remake et Dragon Ball FighterZ sur Ps4 restent stables, Xenoblade Chronicles 2 et Assassin’s Creed Origins sur Ps4 perdent six places, Monster Hunter World perd une place, et Fire Emblem Warriors gagne deux places sur Nintendo Switch et reste stable sur 3DS…Source : http://nintendoeverything.com/famitsus-most-wanted-games-9317/