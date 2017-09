Bonjour Gamekyo,Comme chacun a des goûts complètement différent, voici mon top 10 toute console ever10 - Resident Evil 1 (play1)9 - Mario 648 - Half life (pc)7 - Chronique of Riddick (xbox)6 - Shenmue 2 (xbox)5 - Soul Calibur (dreamcast)4 - Halo (xbox)3 - Project Ghottam Racing 3 (xbox360)2 - Gears of war 2 (xbox360)1 - God of War 3 (play3)0 - Street Fighter 2 (super nes)j'aurais pu mettre 10 autres titres à la place de ceux là.. mais je me rend compte qu'il est difficile de choisir sur un coup de têteEt vous si vous ne deviez en choisir que 10 ?vous allez voir c'est hyper compliquébisous.PS : article inutile du jour juste pour vous placez que c'est mon annif aujourd'hui, alors je fait ce que j'veuxvoilà.