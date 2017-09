10 - GTA V9 - MGS 38 - Street Fighter II7 - Zelda BOTW6 - Deux Ex 15 - Super Mario 644 - World of Warcraft3 - Final Fantasy VII2 - The witcher III1 - Half Life 1Un top mitigé malgré que je m'attendais à pire, mais pour certains jeux je suis complètement pas d'accord, surtout le premier et le Witcher III que je déteste (BloodBorne est le véritable action RPG de la gen pour moi), et le Deux Ex 1 ou le World of Warcraft voila quoi a la place d'un MGS2, RE:Rebirth, resident evil 2 ou 4, Silent Hill 2, Okami, Shadow of the colossus, FF VIII, Shenmue, Castlevania, Ninja gaiden etc etc...il y a des jeux occidentaux qui n'ont clairement pas leurs places...comme dits dans les com à croire que JV.COM ont voulu respecter une espèce d'égalité entre les jeux occidentaux et Japonais.Après chacun ses goûts.Puis je ne comprends pas la notation de JV.COM Zelda BOTW 20/20 mais Witcher 3 qui est devant lui a 19/20...