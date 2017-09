Salut tout le mondeDonc à partir d'aujourd'hui et tout les dimanches vous aurez un épisode voir deux des trésors de nintendo-océanEt je peux vous dire c'est du lourd et un grand merci à julien tellouck pour avoir retweeté son retour et aussi merci au animateurs et animatrices de partager mes tweetsDonc rendez-vous cet après-midi pour 2 épisode à savoir l'épisode 09 et 10TeaserRetrouver toutes mes vidéos sur ce lien