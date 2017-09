Last Year est un jeu de survie d'horreur multijoueur 5 contre 1 où 5 joueurs se joignent à un groupe d'étudiants du secondaire qui doivent survivre façe à un joueur qui prend le rôle du Tueur. En tant qu'étudiant, votre but est de vous échapper de l'école secondaire East Side. Vous devrez travailler en équipe, ramasser des ressources et fabriquer des armes pour survivre.En jouant comme Le Tueur, vous devrez chasser et piéger les joueurs qui essaient de se sauver. Il y a différents types de Tueurs, chacun ayant des habiletés spéciales vous permettant de créer votre propre style de jeu. Vous pouvez vous déplacer rapidement avec l'Étrangleur ou plus lourdement avec Le Slasher. Tous les Tueurs ont un mode prédateur qui leur permet de disparaître du jeu et de devenir invisible. Ceci permet aux Tueurs de réapparaître de nulle part pour que les étudiants ne se sentent jamais en sécurité.Les étudiants :Les tueurs:L'étrangleur :L'Étrangleur est un sans-abri dérangé qui aime étrangler ses victimes à mains nues. En tant qu'Étrangleur vous pouvez vous précipiter sur une victime pour la prendre dans vos bras. Une fois en votre possession, vous pouvez amener le jouer ailleur et forcer le groupe à décider entre sauver leur ami ou sauver leur peau.Le Slasher:Vous pouvez choisir entre trois Tueurs qui ont chacun leurs différentes habilités pour vous aider à chasser vos victimes. Le Slasher est le concierge fou du secondaire East Side. Ses armes préférées incluent les machettes, les haches et même les tronçonneuses. C'est le plus fort et le plus rapide des Tueurs. Il peut éliminer ses victimes avec des pièges ou en combat corps à corps.Le géant:Le Géant s'est est un prisonnier échappé qui a soif pour le sang d'adolescents. Il peut prendre les joueurs et les lancer de l'autre côté du niveau ou contre un mur. Il est fort et résistant mais il est plus lent et mois agile que l'Étrangleur et le Slasher.Gameplay alpha (très beau):Sous UE4, le jeu proposeras 4 maps dont l'école, un centre commercial, une banlieue et un camp d'été du nom de Silver lake (gros clin d’œil à Vendredi 13 je suppose)Last Year est en développement par une équipe Montréalaise (Far cry et Assassin's creed )de vétérans de l'industrie des jeux vidéos. L'équipe a ramassé plus de 400 000$ en capital de développement dans les 6 premiers mois de 2015 grâce à des campagnes à travers de Kickstarter et du Canada Media Fund.L'équipe se concentre sur la version PC, consoles peut être un jour.Aucune date de sortie sauf une beta qui était en Août 2017.