Voici une Information autour, entre autres, des jeux The Legend of Zelda : Breath of the Wild et Splatoon 2 :Le jeu Splatoon 2 dépasserait le million à son lancement. A noter que le jeu The Legend of Zelda : Breath of the Wild sur Nintendo Switch repasserait devant le jeu Horizon : Zero Dawn, redevenant l’exclusivité la plus vendue de l’année.Au niveau des consoles, la Nintendo Switch profiterait de la sortie du jeu Splatoon 2 pour récupérer la première place et dépasser ainsi les 5 millions. La Ps4 serait deuxième cette semaine…Source : http://www.vgchartz.com/weekly/42939/Global/