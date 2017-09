Différentes normes :

Hello,Je vous propose un petit guide afin de vous aider dans votre achat futur d'une Tv "UHD"Les choix des téléviseurs proposés sont plus dans une optique de joueurs avec un taux de Ms basMais avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais vous apporter quelques explications complémentaires sur les termes techniques liées à ces Tv.et lesont deux termes bien différents qui sont continuellement galvaudés dans notre quotidien: presse, publicité, télévision, sites spécialisés, forums ....Alors que ce sont deux normes d'image vidéo en très haute définition définissant deux formats d'image légèrement différents.• La norme(Ultra Haute Définition) désigne une image au format 16:9 avec une définition de 3840 x 2160 pixels, soit quatre fois la définition HD 1080p qui compte 1920 x 1080 pixels.• La normedésigne une image au format 1,85:1 (format cinéma standard) avec une définition de 4096 x 2160 pixels.Il faut donc bien faire le distinguo entre les images captées pour la télévision (UHD) et celles tournées pour le cinéma (4K).Moins médiatiques que l'UHD-4K, les technologies HDR (High Dynamic Range) et Dolby Vision sont pourtant tout aussi révolutionnaires pour nos téléviseurs et sans doute plus spectaculaires à l’œil que le passage de la HD à l'Ultra Haute Définition.Pourquoi ? Parce qu'ils permettent d'afficher une image avec des écarts de luminosité plus marqués entre sa partie la plus sombre et sa partie la plus claire qu'avec les téléviseurs standards (SDR = Standard Dynamic Range). Et comme l’œil humain est extrêmement sensible aux variations d'intensité lumineuses, le résultat à l'image est immédiatement perceptible : un contraste intra-image plus important, plus de gradation dans l'échelle de luminosité, donc également dans les couleurs, et plus de détails visibles dans les parties les plus lumineuses comme dans les parties les plus obscures de l'image.C'est la certification officielle la plus élevée pour un téléviseur UHD. Elle est délivrée par l'Ultra HD Alliance aux téléviseurs Ultra Haute Définition offrant a minima les caractéristiques suivantes :• Résolution d'affichage : 3840 x 2160 pixels.• Profondeur de couleurs : 10 bits.• Espace colorimétrique : entrée HDMI compatible Rec.2020 et capacité à afficher 90% ou plus de l'espace colorimétrique DCI-P3 (espace colorimétrique utilisé pour le cinéma numérique, couvrant environ 85% du spectre visible par l’œil humain).• Compatibilité HDR : luminosité maximale d'au moins 1000 cd/m² avec un niveau de noir inférieur ou égal à 0,05 cd/m² pour les téléviseurs LED ou luminosité maximale d'au moins 540 cd/m²Il s'agit d'un standard basé sur une plate-forme ouverte, baptisé HDR 10 parce qu'il utilise une échelle de quantification des couleurs sur 10 bits. Chaque fabricant de téléviseurs qui l'utilise peut l'implémenter comme il le souhaite (elle est parfois mentionnée sous le terme "HDR 1000" par certains fabricants de téléviseurs LCD LED).C'est la norme HDR retenue par l'UHD Alliance pour l'attribution du label Ultra HD Premium et l'étalonnage des films commercialisés sur support Blu-ray UHD. Elle est en concurrence avec le Dolby Vision, un standard HDR propriétaire développé par les laboratoires Dolby, utilisant notamment une quantification sur 12 bits.est une technologie HDR développée par les laboratoires Dolby qui va plus loin que le standard HDR 10. Elle propose une quantification sur 12 bits et surtout un véritable workflow (processus de mise en œuvre du standard) avec un contrôle rigoureux depuis l'étalonnage du master en post-production jusqu'au visionnage, seule garantie que l'image diffusée au spectateur final sera véritablement conforme à l'originale voulue par le réalisateur.Il s'agit d'un standard HDR libre de droit développé conjointement par la BBC et la NHK pour la diffusion de programmes TV avec des images à large plage dynamique (High Dynamic Range). Ce standard a été adopté par le consortium DVB (Digital Video Broadcasting), par l'ITU (International Telecommunication Union) ainsi que par le HDMI Forum (norme HDMI 2.0b).La mention HDR et ses dérivées HDR Pro, HDR Plus... (à ne pas confondre avec le standard HDR 10) ne constituent pas un label de qualité officiel ni une norme clairement définie (HDR signifie simplement "plage dynamique étendue", High Dynamic Range en anglais). Apposée sur un téléviseur, elle indique donc que celui-ci offre une plage dynamique plus large qu'un téléviseur standard (SDR) qui est limité à 100 nits (ou 100 candelas/m²). Les marques dont les téléviseurs ne satisfont pas à tous les critères du label Ultra HD Premium mais qui offrent quand même un pic de luminosité supérieur à 100 nits utilisent donc cette appellation pour se démarquer des téléviseurs standards.Dans leurs fiches techniques, certains fabricants ajoutent, en plus de la mention HDR, la luminosité maximale du téléviseur, exprimée en nits.Pour l'heure, les sources de contenus HDR et Dolby Vision se comptent sur les doigts d'une main• Films Blu-ray UHD-4K encodés en HDR nécessitent un lecteur Blu-ray UHD-4K.• Films et séries encodés en HDR ou en Dolby Vision sur les services de vidéo en ligne Amazon et Netflix : nécessitent un accès internet (très) haut débit ainsi qu'un abonnement à la formule donnant accès à ces contenus.• Youtube : la plate-forme de vidéos en ligne a annoncé une future compatibilité HDR, à la faveur d'une mise à jour à venir de son application pour téléviseurs permettant la prise en charge du codec VP9-Profile 2.Avant toute chose, mon guide n'a pas pour but d'imposer ma science infuse. Celui-ci est juste le fruit de mes recherches,d'avis de testeurs de sites spécialisés et des mes priorités dans les caractéristiques de ma future TVLorsque l'on a comme objectif l'achat d'une TV UHD, il faut prendre en compte plusieurs points:en fonction de la somme d'argent que vous allez allouer à votre tv, vous aurez ou non plusieurs choix et compromis à effectuer dans les TV UHD.si vous partez sur un budget de moins de 1000 euros, il ne faut surtout pas s'orienter sur une TV à 55/65 pouces sans avoir de gros compromis à avoir d'un point de vue rendu et spécificités de la TV.ce qui déterminera le nombre d'entrée HDMI, les caractéristiques techniques recherchées (Hdr 10, Dolby vision, .... )Net Flix UHD, Ps4 pro, One S, One X, lecteur UHDdistance, type de pièce etc ... ce qui aura une influence sur la diagonaledans cette catégorie de prix, nous entrons dans les téléviseurs UHD low-cost.Bien qu'imparfaits, ces téléviseurs peuvent s'avérer suffisants pour bons nombres d'utilisateurs moins exigeants, et surtout beaucoup moins onéreux que ceux des grandes marques. Le gros bémol se situe dans les technologies embarquées qui sont rarement au point (comme le HDR ou la compensation de mouvement) ou pire, la qualité de la dalle qui n'est pas à la hauteur (mauvais contraste ou colorimétrie fausse).Dans cette fourchette de prix, je vous conseil:Samsung UHD Series 6 KU6500Acer ET430KTCL U55C7006Philips PUS6031Sony KD-55XE7005Sony KD-55XE8505Sony KD55XE9005Samsung UE55KS8000Samsung MU9000,8000LG OLED55B6VSamsung Q7F QLEDLG OLED C7VPanasonic TX-55EZ950Sony XE9305Sony KD-A1Sony KD-65XE7005Sony KD-65XE8505Sony KD65XE9005Samsung Mu8000,6000 de plus de 55 pouces