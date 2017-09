Dans le cadre d'une interview concernant Fire Emblem Heroes, TouchArcade a demandé à Kouhei Maeda de Intelligent Systems si Advance Wars pourrait être porté sur mobile. Maeda a travaillé sur les scénarios des jeux et selon lui, ce n'est pas impossible, encore faut-il trouver la bonne idée et le bon concept pour y jouer sur mobile."Bien sûr, c'est quelque chose auquel nous devons vraiment réfléchir. Cela nous donnerait beaucoup d'encouragement et d'énergie si nous entendions des fans le réclamer. Alors, continuez de le demander et dites-nous que vous aimeriez le voir!"