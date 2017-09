News en vrac

Oubliez la messe et la sortie dominicale de mémé, ressortez vos pyjamas d'époque et votre bol de Chocapic (si vos gamins vous regardent comme un attardé tant pis), demainentame sa diffusion sur, chaine de la! Oui, il est vrai que l'on connait maintenant et que la série a déjà fait couler beaucoup d'encre mais pour celles et ceux qui voudraient se faire un petit plaisir, en famille ou en solo (non ce n'est pas sale !), en retrouvant le casting français, c'est permis.Et ce ne sera pas un, deux, trois ou quatre mais bien CINQ épisodes qui seront diffusés à partir de 8H 30 ! Autant dire qu'on va pouvoir en bouffer des Chocapic ! Et puis y a pas d'épisode diffusé au Japon demain donc vous n'aurez que ça à faire de toutes façonsSinon la série sera aussi de retour prochainement suravec les aventures de Trunks.