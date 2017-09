Voici une Rumeur autour, entre autres, de la Nintendo Switch :Il semblerait que ceux qui attendent un prochain Nintendo Direct ne vont plus attendre très longtemps. Selon la source qui prévoyait une annonce du jeu L.A. Noire sur Nintendo Switch, officialisé il y a quelques jours, Nintendo tiendrait un Nintendo Direct ce mercredi, le 13 septembre 2017 pour être précis. En espérant que cela se concrétise également…Source : https://www.gonintendo.com/stories/289772-rumor-nintendo-direct-coming-sept-13th-2017

posted the 09/09/2017 at 06:14 PM by link49