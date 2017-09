Caractéristique

"Arcade Activity" réalise et vend des bornes d'arcade, neuves,garanties et de fabrication française :Impression sur plexiglassPeinture issue de l'industrie automobileThermolaquageEcran Samsung LED 82cm (distributeur agréé)Composants électroniques haut de gamme japonaisSystème son 2.1Paiements en 4X sans fraisEcran HD 32' (81cm) LED Samsung (distributeur agréé)Entrée HDMI (x2)Configuration 8 boutons par joueur compatible Arcadebox revolution 2 / PS3 / PCJoysticks haut de gamme (seimitsu) et boutons (sanwa Denshi)Système son 2.1 (100Watts)Bouton de demarrage central et système parafoudreSystème ArcadeBox revolution 2 (10.000 jeux en 1)