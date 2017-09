Avant leque tout le monde connait il y avaitcette version créer parjuste après avoir terminerfaute de satisfaction de la part decette opus fut abandonné alors qu'il était presque terminer.Certains personnages commeouauraient du avoir un rôle plus important dans l'histoire etquant a lui une personnalité moins sombre.Certains personnages furent abandonné dontun perso dont Léon reprendras l'apparence en partie un clin d'oeil lui seras d'ailleurs fait dans code Veronica ou bien surtoutqui finiras par devenirla petite soeur deCertaines idées seront réutiliser par la suite dans Resident evil 3 et Dino Crisis 2 les gilets de protection de Dylan (gros repompé de Richard Aiken de RE1) et Regina par exemple.L'histoire aurait pu s’arrêter là mais il y a quelques années la bêta du jeu réapparu sur internet et des fans débrouillards se mirent en tête de terminer ce que Capcom n'avait pas voulut finir.