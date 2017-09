ATTENTION RISQUE DE SPOILER



















Perfection

Obtenez tous les trophées



Déchaîné

Libérez Daud l’assassin



Double tour

Récupérez les deux clés du coffre de la banque



Couteau à deux lames

Obtenez une arme ancienne



Gnose

Retrouvez l’archive volée



L’Œil de la mort

Touchez l’Œil du Dieu mort



Libération définitive

Ramenez l’Outsider dans le monde des mortels



Déicide

Tuez l’Outsider



Boucles d’or

Volez l’audiographe dans la galerie sans désactiver la sécurité au sol



Rossignol

Utilisez Semblance pour prendre l’apparence de Shan Yun et pousser la chansonnette



Humiliation publique

Faites tomber Ivan Jacobi par la trappe



Pas assez cher, mon fils

Gagnez l’enchère à Colibron Plaza



Cambrioleuse obsessionnelle

Ouvrez tous les coffres de la chambre forte principale



Le crime parfait

Videz la chambre forte sans toucher au système de sécurité ni blesser le personnel endormi



Trouble-fête

Faites tomber le coffre à travers le sol



L’abbé sourit

Assistez à la réunion en tant que Frère Cardoza



Voix sans issue

Détruisez 4 encensoirs de l’Oraculum et écoutez les prophéties



Solide comme un roc

Éliminez un membre de la secte des Visionnaires



L’important, c’est pas la chute

Poussez un ennemi vers une mort certaine avec Frappe du Vide



Et ils appellent ça une mine !

Projetez quelqu’un sur 40 mètres avec une mine grappin



La plume est plus forte que l’épée

Tirez un stylo-plume dans la tête d’un garde



Planification ingénieuse

Utilisez Transfert sur un marqueur placé avec Prescience pour éliminer une cible



Salut !

Faites-vous saluer par un garde



La femme qui murmurait à l’oreille des rats

Écoutez ce que les hordes de rats ont à dire 5 fois



Ombre

Terminez le jeu sans vous faire repérer



Ne suis-je pas d’une grande clémence ?

Terminez une mission sans tuer personne



Comme au bon vieux temps

Terminez le jeu original +



Effets secondaires

Faites vomir 3 personnes en utilisant une seule bouteille de Peste



Les risques du métier

Faites exploser un ennemi en morceaux en utilisant Transfert



Mercenaire

Terminez tous les contrats



Amateur d’art

Récupérez tous les tableaux d’Eleuterio Cienfuegos



