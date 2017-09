Salut n'ayant pas fait le 1, j'ai bien aimé la beta du 2 mais au vu des avis sur le jeu final j'ai entendu pas beaucoup de contenu et le pvp n'est pas ouf J'hesite a le prendre Et vous qu'en pensez vous du jeu ?

Who likes this ?

posted the 09/09/2017 at 05:22 AM by monsieurpatcher