–Le jeu –Un steelbook –Un pin's dorée –Un artbook format A5 de 40 pages –Le l'OST comprenant 25 musiques de la série –Un code pour télécharger Metroid II: Return of Samus sur 3DS –Un porte-clés boule morphing 3D

Like

Who likes this ?

posted the 09/08/2017 at 10:48 PM by leblogdeshacka