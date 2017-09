Voici une Information autour du jeu Final Fantasy XV :Kotaku a demandé à Hajime Tabata de préciser sa pensée sur le portage du jeu sur Nintendo Switch. Il précise que c’était une plaisanterie. Cependant, Square-Enix ne rejette aucune console. Il estime que c'est une plate-forme formidable, et est ouvert à la recherche de toutes les possibilités. Et si l’occasion se présente, et qu’il est possible de faire quelque chose, Square-Enix aimerait le faire. Il déclare également qu’il a eu du mal à obtenir une Nintendo Switch. Il regardait souvent sur Amazon Japon, mais elle était tout le temps en rupture de stock. Avant d’acheter une Nintendo Switch, il avait déjà les jeux The Legend of Zelda : Breath of the Wild, Mario Kart 8 Deluxe et Splatoon 2. Il termine en déclarant qu'il ne pouvait pas demander une Nintendo Switch directement à Nintendo…Source : http://nintendoeverything.com/final-fantasy-xv-director-talks-more-about-his-switch-tease-hasnt-had-luck-finding-a-system/