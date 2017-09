C'est dans une vidéo d’Eurogamer postée hier que nous découvrons que la difficulté de South Park : L'Annale du destin sera liée à la couleur de peau de notre héros ! En effet, plus celui-ci aura la peau clair, plus ce sera facile, et à l'inversez, plus il aura la peau foncée, plus ce sera difficile. Une décision extrêmement osée qui provoquera sans doute la polémique, mais qui reflète parfaitement l’univers décalé de la série.