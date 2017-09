Voici une Information concernant le jeu The Witcher III : Wild Hunt :Lors de la dernière réunion avec les investisseurs, Adam Kiciński a précisé que les ventes du jeu sont toujours très bonnes, malgré l’âge. Il précise également que la version Ps4 Pro va avoir un patch pour afficher le jeu en 4K dans les prochains jours. Ça sera aussi le cas sur Xbox One X, mais avant la fin de l’année, la console ne sortant que le 07 novembre prochain…Source : http://www.dualshockers.com/witcher-3-4k-ps4-pro-xbox-one-x/

The Witcher

Who likes this ?

posted the 09/08/2017 at 04:41 PM by link49