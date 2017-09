Désolé pour la présentation mais j'ai la flemme ^^Voici mon avis sur Zelda Breath of the Wild que je viens de finir. J'y ai joué 290H donc je pense en avoir fait le tourLes 1ères minutes de jeu sont comme pour beaucoup de mondes "Waahhouuu effect" on en a rêvé, ils l'ont fait ! Moi qui aime fouiller mes jeux de fond en comble, je me suis dit : Ouai ça va me prendre du temps ^^ Bref, monde immense, des graphismes magnifique pour moi, même s'il faut avouer que les textures de près sont... pas top ^^ Ce jeu à quand même une sacré aura qui donne envie de tout découvrir... Alors partons à l'aventure !!Alors autant être clair, il faut pas beaucoup de temps pour se rendre compte que le bestiaire est maigre, très maigre, des bokoblins, des moblins, des Lezalfos, des chauve-souris, des gluants et ça en plusieurs couleurs ou en squelette et BIM t'as ton bestiaire ! OKLM :8 Les BOSS sont quand à eux pas très différent des uns des autres, même s'ils son stylé, le manque de diversité se fait ressentir tout de même.En ce qui concerne la partie narrative, cela reste également maigre mais dans la veine d'un Zelda donc rien de choquant, beaucoup de quêtes secondaire mais des récompenses pour 90% du temps à la ramasse et sans intérêt. Les sanctuaires sont intéressant mais la sensation de revivre un peu toujours la même chose revient régulièrement. Pour finir les donjons sont quand à eux oubliable une fois fini et tellement court... J'ai le sentiment que tout a été misé sur l'extérieur et que l'essence des Zelda a été un peu oublié.La bande son est légère mais je la trouve intéressante et colle parfaitement au jeu, j'ai vraiment aimé cette discrétion.On dirait pas quand vous me lisez mais ce jeu m'a réellement transporté, plus par son univers que par ses mécaniques de jeu je l'accorde car il faut pas plus de quelques heures pour débloquer toutes les capacités, mais je l'ai trouvé tellement enivrant de beauté.Les dragons, les armures, les armes, les villes (bien que trop petites), les différents lieux, le temps, les montagnes, les collines, les chevaux en liberté, les rivières et je pourrais continuer mais la liste est trop longue. Tout est tellement bien calibré dans cet univers que oui ce Zelda est grand. Il ne mérite pas une note parfaite pour ce que j'ai déjà écrit mais ce Zelda c'est bien plus que ces points négatifs...