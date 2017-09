Voici une Information concernant le jeu Monster Hunter XX for Nintendo Switch :Capcom a distribué plus de 300 000 exemplaires de son jeu en Asie, dont plus de 200 000 rien qu’au Japon. A terme, le jeu pourrait donc dépasser le demi-million sur ce marché, ce qui est assez bien pour une version HD d’une version Plus d’un jeu sorti sur 3DS. Pour le moment, le jeu n’est pas prévu en Occident…Source : http://www.neogaf.com/forum/showthread.php?s=554c49d72ea1bb576c39d590122d7b3b&t=1430270