Vous connaissez tous Redwall ?Et bien sachez qu'une oeuvre officiel sortira en jeuvidéo d'ici 2 semaines le 28 Septembre en acces anticipé sur Steam ( ça sera une jeu Action / Aventure en format Episodique 3 chapitres )voilà le synopsisUn jeu d'aventure fantastique où vous contrôlez les actions d'un outsider de Redwall, sur sa quête pour trouver l'étoile du guerrier, une relique mystique qui a été créée par Martin depuis longtemps. Appelé par l'esprit de Martin lui-même, vous devez explorer secrètement les salles de l'abbaye, résoudre les énigmes anciennes et débloquer les passages cachés sans être découvert dans votre recherche du trésor mystérieux. Mais méfiez-vous de ceux qui recherchent l'étoile pour des buts plus sombres. Le sort de Mossflower est entre vos mains. Courageux aventurier. Votre Aventure vous attend!Quelques Concepts Artsimage du jeu assez récente c'est fait sous UnitySinon la semaine prochaine il y a un STR qui sort sur PC et PS4 un peu dans le même Univers mais ce n'est pas un officiel