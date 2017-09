Tout est dans le titre, je l'ai regardé hier soir et je suis assez déçu du film.Alors il est sympathique et il sera toujours mieux que les immondices de Paul WC Anderson que je considère même pas comme des films faisant partie de la saga Resident Evil (jamais ça dans ma collection).Mais franchement les teaser et trailer de Vendetta c'était du rêve car le film possède très peu de scène d'action et surtout elles sont très courtes, je parle notamment de la scène du couloir ou de la course-poursuite Leon contre les chiens ou encore Chris vs Diego (pas sur du nom l'espèce de Bane).C'est vraiment dommage car il y a beaucoup de blabla pour raconter...pas grand choses. Capcom ce n'est vraiment pas Konami ou Square Enix, ils ont de très mauvais scénaristes et ça, depuis leurs débuts et donc on s'ennuie facilement dans le film.Puis je suis très fan de Leon (mon perso préféré de la saga) mais sa présence n'était pas nécessaire dans le film et sa prestation douteuse (il pète une case pour rien du tout), par contre, le duo Chris et Rebecca était très bien, quant à Arias je le trouve over cheat et méga badass, hélas le perso est peu travaillé et son passé expédier en moins de deux secondes, c'était même cliché et bidon...tout comme la fille style Sniper Wolf x Jill battle suit qui sert a rien dans le film et on apprend presque rien sur elle, c'est dommage.Bref, un bon film a voir mais comme FF XV King's Glaive, on ne retient presque rien après le visionnage malgré des choses assez cool.Mon classement des films RE :1-RE Damnation (Ada x Leon Vs Licker et Tyran > all )2-RE Degeneration (une bonne ambiance, les zombies dans l’aéroport et Claire)3-RE Vendetta (Chris vs Arias et...et...)