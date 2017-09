Depuis quelques jours je me suis remis sur fast and furious.Apres avoir matté le 1 en debut de semaine ca m'a mis un gros coup de nostalgie quand le generique de fin a retentit sur le son de Ja Rule "Furious".Je suis devant le générique du 7 la et wooo ca me fout le cafard un truc de dingue.Je connaissais pas Paul Walker mais je sais ca me fait quelque chose qu il soit parti comme ca et si jeune...C est lui et Vin Diezel qui ont la saga et ca fait drole de se dire qu il ne sera plus la.Beaucoup critiquent cette saga mais elle fait tres bien son job, divertir, on ne s'ennuie pas une seconde.Bref merci Paul!