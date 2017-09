Voici une Information autour du jeu Okami :Le site de classification officiel coréen vient de lister le jeu Okami HD sur Ps4, PC et Xbox One. Cela renforce un peu plus la rumeur parue à la mi-août qui voudrait qu’une version Remastered en haute définition du jeu sorti à la base sur Ps2, Wii et Ps3 sorte le 12 décembre prochain…Source : http://gematsu.com/2017/09/okami-hd-rated-ps4-xbox-one-pc-korea