Car je voulais le prendre ce matin mais manque de bol le Leclerc de la ville à défaut d'avoir un gros stock de Nintendo Switch ne l'avait même pasPs: Ah et en bonus, en plus d'y aller pour rien, j'ai perdu ma carte bancaire sur le chemin du retour.Bref un bon début de journée !!!

posted the 09/08/2017 at 08:41 AM by ratchet