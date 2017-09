Voici une Information autour d’un jeu à paraître sur Nintendo Switch :Hier, Rockstar officialisait la sortie du jeu sur HTC Vive, Ps4, Xbox One et Nintendo Switch. En se basant sur les prix affichés sur le site officiel de Rockstar, on constate que la version Nintendo Switch sera vendue 50$, contre 40$ sur Ps4 et Xbox One, soit une différence de 10$, en version physique. On ne sait pas pourquoi. Reste plus qu’à espérer que le jeu soit vendu moins cher sur l’eShop. Pour rappel, cette version sortira le 14 novembre prochain….Source : https://www.gonintendo.com/stories/289634-l-a-noire-priced-10-higher-on-switch-as-compared-to-ps4-xb1