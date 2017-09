Voici des Images autour du jeu Dragon Ball FighterZ :On commence par des Images illustrant le lobby des combattants. Ceci est le point de départ de tous les modes. C’est ici qu’il sera possible de communiquer avec les autres joueurs du monde entier en ligne. Dans ce mode, les combattants ont un design déformé. On passe ensuite à quelques Artworks :Et pour finir, des Images illustrant quelques combats :Pour rappel, le jeu sortira sur PC, Ps4 et Xbox One en févier 2018…Source : http://www.4gamer.net/games/384/G038403/20170905013/