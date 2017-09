Bon comme pour one piece, l'eshop jap nous propose le jeux en FR avec 10 % de réduction..... bref compté 51€ pour le jeux seul vers les 70€ avec les DLC.



Le jeux souffre un peu dans le hub de cotton city, mais inagme lors des combat, avoir du DBZ de ce niveaux avec un bon roster dans la poche c'est juste le kif.....



mais cette version acheté sur le store jap a un autre très gros + si vous êtes près à raquer 1500 yen de plus ..... un pack DLC avec les musiques de l'animé exclusif au japon et jouable sur la version jap en FR ^^.

Voici les titres dispo:

魔訶不思議アドベンチャー! ("Aventure Mystique !") : L'opening de Dragon Ball

ロマンティックあげるよ ("Je vais te donner de la romance") : L'ending de Dragon Ball

CHA-LA HEAD-CHA-LA : Le 1er opening de Dragon Ball Z

WE GOTTA POWER : Le 2nd opening de Dragon Ball Z

でてこいとびきりZENKAIパワー! ("Sors, incroyable ZENKAI Power!") : Le 1er ending de Dragon Ball Z

僕達は天使だった ("Nous sommes des anges") : Le 2nd ending de Dragon Ball Z

DAN DAN 心魅かれてく ("Petit à petit, tu séduis mon coeur") : L'opening de Dragon Ball GT



Les 4 BGM sont également :

プロローグ&サブタイトル ("Prologue et sous-titre") : episode recap and title card music

ニューヒーロー登場 ("Un nouveau héros est né")

ソリッドステート・スカウター ("Solid State Scouter") : La chanson spéciale de l'OAV avec Bardock

恐怖のギニュー特戦隊 (“The Fearsome Ginyu Special Force”)



Mes 3 coups de coeur, la musique de bardock, la musique du combat de ginyu et la musique de récap de début d’épisode de DBZ.



PS ces musiques sont aussi dispo pour les version japonaises du jeux sur one et ps4, mais au cause du soucis de compatibilité de version avec les différents store, l'origine du jeux et la localité du DLC .... du coups c'est moins compliqué sur switch.