m'a toujours attiré de loin et voilà qu'il a désormais droit à une suite qui s'annonce toujours aussi barrée, de quoi possiblement me faire craquer cette fois :Mais qu'est-ce donc,? Eh bien c'est un jeu de combat à la sauce, cette vidéo montre bien le concept :Avecpeaufine la formule :- Nouveaux graphismes, dont nous avons un rapide aperçu dans le teaser et l'image plus haut.- Multi' online.- Nombreux modes de jeu.- Jusqu'à quatre joueurs.- Nouveaux personnages jouables.Plus d'informations et de médias dans les mois à suivre.sortira en 2018 suret consoles mais lesquelles, ça, ce n'est pas encore précisé, à vous de faire les paris !