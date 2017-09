Bonsoir à tous,Voila question simple y a t-il un intérêt à faire Nier avant Nier Automata d'un point de vue scénaristique ou même pour les clins d’œils ? Merci d'apporter si possible des réponses sans spoils les scénarios

09/07/2017